У Києві за добу підтвердився 361 новий випадок коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Відомо також, що у Києві за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2335 летальних випадків від вірусу.

Всього підтверджених випадків захворювання в місті на сьогоднішній день налічується 127 833.

За добу у Києві захворіли 203 жінки, 142 чоловіка та 16 дітей.

Також відомо, що протягом доби захворіли 15 медиків.

До лікарень столиці протягом доби госпіталізували 32 пацієнти. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

"Вже протягом тижня позитивна динаміка кількості тих, хто подолав коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 1735 людей. Усього вилікувалися від вірусу 65 722 мешканця столиці", - повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби, за даними столичної влади, виявили в Святошинському районі - 65. У Дніпровському – 58, а в Деснянському районі – 48 випадків.

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1105 хворих на коронавірус, в тому числі одна дитини. При цьому 763 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 902 людини. Під апаратами ШВЛ – 26 хворих.

Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.