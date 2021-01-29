У Києві снігопад протримається до обіду, а потім вирушить в бік Сумської області

Як передає Politeka, про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі.

Вона розповіла, що зона снігових опадів буде поступово переміщуватися до північних областей. А після обіду в Києві і зовсім сніг не йтиме.

Однак в суботу, 30 січня, за словами Діденко, на жителів столиці знову чекають сильні снігопади. А ось в неділю, 31 січня, людей вже порадує затишшя і суха погода.

"Зона опадів переміщується у напрямку Сумщини. Завтра ще сніг в Києві - буде, у неділю - суха пауза. Так що можна буде сьогодні в перерві зліпити снігову бабу чи жбурнути сніжки, вивільнити зайві емоції", - написала Діденко.

Популярні новини зараз

74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"

Син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму: "Прекрасний вік!"

"Не виходьте на вулицю": сотні людей опинилися в пастці біля Одеси, кадри того, що відбувається

Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."

Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою
Показати ще

сніг зима холод мороз погода

Такод вона анонсувала, що незабаром з'явиться прогноз погоди на вихідні дні.

зима погода Люди сніг холод мороз

Раніше повідомлялось, що сніг у п'ятницю, 29 січня, очікується у північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг. А ось завтра вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться.

Нагадаємо, Погода обрушить весь гнів на українців, мокрий сніг паралізує півкраїни

Як повідомляла Politeka, Циклон з дощами і снігопадами увірветься в Україну, термінове попередження

Також Politeka писала, що Нове похолодання обрушиться на Україну, синоптики розкрили небезпечні дати