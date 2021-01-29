У Києві снігопад протримається до обіду, а потім вирушить в бік Сумської області
Як передає Politeka, про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі.
Вона розповіла, що зона снігових опадів буде поступово переміщуватися до північних областей. А після обіду в Києві і зовсім сніг не йтиме.
Однак в суботу, 30 січня, за словами Діденко, на жителів столиці знову чекають сильні снігопади. А ось в неділю, 31 січня, людей вже порадує затишшя і суха погода.
"Зона опадів переміщується у напрямку Сумщини. Завтра ще сніг в Києві - буде, у неділю - суха пауза. Так що можна буде сьогодні в перерві зліпити снігову бабу чи жбурнути сніжки, вивільнити зайві емоції", - написала Діденко.
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Такод вона анонсувала, що незабаром з'явиться прогноз погоди на вихідні дні.
Раніше повідомлялось, що сніг у п'ятницю, 29 січня, очікується у північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг. А ось завтра вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться.
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