У Києві так і не почали розслідувати справу про смерть жінки, яка померла під стінами столичної лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, стало відомо, що справу про смерть 53-річної Світлани Гончар під стінами Боярської центральної районної лікарні в Київській області наразі так і не розслідують. З моменту трагедії минуло три місяці, однак правоохоронці навіть не опитали лікарів, які відмовилися приймати важко хвору жінку. Родичі вважають, що винні можуть уникнути покарання.

ЗМІ нагадують, що 25 жовтня 2020 року швидка допомога доставила Світлану до Боярської центральної районної лікарні. Кілька днів жінка погано почувалась. Як розповіла дочка померлої, 22 жовтня вона спробувала викликати швидку для мами, проте лікарі відмовилися приїжджати.

На наступний день в поліклініці не захотіли прийняти виклик лікаря додому, оскільки донька Світлани запізнилася з дзвінком на 10 хвилин. Це була п'ятниця, а в неділю її мамі стало зовсім погано.

В результаті Світлану повезли в Боярську лікарню, проте там медики відмовилися приймати пацієнтку, пояснивши це тим, що у них нібито немає вільних місць.

Реанімувати жінку намагалися прямо в машині швидкої допомоги під стінами лікарні, але врятувати її не вдалося.

Донька Світлани написала заяву в поліцію, однак, за її словами, слідчий нічого не робить, щоб хоча б встановити винних.

"Я тиждень шукала слідчого, щоб з нею поговорити. Вона весь час була зайнята. Нарешті мені дали можливість ознайомитися з матеріалами справи. І яке ж було моє здивування, коли я побачила в справі тільки свої свідчення. Все! Там немає опитування медиків швидкої, немає документа про відмову брати мою маму в лікарню. Не встановлено і не опитано лікарів, які відмовилися приймати маму в Боярську лікарню. Слідчий навіть не викликала мого батька, щоб його опитати, адже він був з мамою в тій швидкій. Минуло стільки часу! Фактично люди йдуть від покарання", - обурюється Стефанія.

ЗМІ зв'язалися з Боярської лікарнею, однак її керівник на зв'язок так і не вийшов.

"У нас реорганізація, він постійно зайнятий", - повідомила секретар в його приймальні.

Наразі відомо, що журналісти відправили офіційний запит до Київської обласної адміністрації.

"Нас цікавить, чи проведене в лікарні службове розслідування, чи відсторонені від роботи на час слідства медики, які відмовили в прийомі важко хворий пацієнтки", - йдеться в повідомленні.

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