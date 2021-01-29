У мережі з'явились фото, як на одній із київських станцій метро вагони піднімали за допомогою "ліфта"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 44.ua.
Як відомо, станція метро "Дніпро" в українській столиці була в числі перших, яку відкрили 6 листопада 1960 року. До 1965 року вона виконувала роль кінцевої. Коли станція "Дніпро" почала свою роботу, моста Метро на той момент ще не було - його тільки починали будувати.
Якщо більшість кінцевих станцій метро має продовження у вигляді тунелю, і потяги йдуть в депо, щоб розвернутися, то тут ця процедура відбувалася зовсім інакше - на платформі. Приїжджаючи з боку "Арсенальної", поїзд зупинявся в кінці шляху, висаджував пасажирів на лівий бік платформи, брав нових з правого боку, а потім перебудовувався на інші рейки за допомогою спеціального з'їзду, і вже зворотною стороною знову їхав у бік центру столиці. Коли станція перестала бути кінцевою і шлях продовжили, переїзд був розібраний за непотрібністю.
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Саме станцію метро "Дніпро" використовували тоді для поставки вагонів. На архівних фото під мостом можна помітити цікаву конструкцію. Це кругла, поворотна платформа. Вагони привозили і заганяли на неї під міст, потім рейок повертався, і спеціальний підйомник затягував вагон на рейки метрополітену.
Згодом, у 1965 році, міст Метро був добудований, і тоді станція стала з ним одним цілим. Платформа для підйому вагонів теж була демонтована, оскільки привозити їх стали більш простими способами.
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