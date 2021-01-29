У мережі з'явились фото, як на одній із київських станцій метро вагони піднімали за допомогою "ліфта"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 44.ua.

Як відомо, станція метро "Дніпро" в українській столиці була в числі перших, яку відкрили 6 листопада 1960 року. До 1965 року вона виконувала роль кінцевої. Коли станція "Дніпро" почала свою роботу, моста Метро на той момент ще не було - його тільки починали будувати.

Якщо більшість кінцевих станцій метро має продовження у вигляді тунелю, і потяги йдуть в депо, щоб розвернутися, то тут ця процедура відбувалася зовсім інакше - на платформі. Приїжджаючи з боку "Арсенальної", поїзд зупинявся в кінці шляху, висаджував пасажирів на лівий бік платформи, брав нових з правого боку, а потім перебудовувався на інші рейки за допомогою спеціального з'їзду, і вже зворотною стороною знову їхав у бік центру столиці. Коли станція перестала бути кінцевою і шлях продовжили, переїзд був розібраний за непотрібністю.

Саме станцію метро "Дніпро" використовували тоді для поставки вагонів. На архівних фото під мостом можна помітити цікаву конструкцію. Це кругла, поворотна платформа. Вагони привозили і заганяли на неї під міст, потім рейок повертався, і спеціальний підйомник затягував вагон на рейки метрополітену.

Згодом, у 1965 році, міст Метро був добудований, і тоді станція стала з ним одним цілим. Платформа для підйому вагонів теж була демонтована, оскільки привозити їх стали більш простими способами.

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