У Києві розшукують зниклого безвісти 13-річного підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в українській столиці оголосили про розшук малолітнього, який вчора, в неділю, пішов з дому і зник.

"Увага! Розшукується дитина! Шевченківським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Гриб Максим Борисович 2007 року народження, який 31.01.2021 пішов з місця постійного проживання та по теперішній час не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про прикмети: підлітка. Його зріст - 150 см, він середньої тілобудови, світле волосся середньої довжини, очі блакитного кольору.

Хлопчик був одягнений у сіру зимову куртку з капюшоном.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітнього просимо телефонувати за номером "102", - звертаються до киян.

Раніше повідомлялось, що у столиці просять про допомогу о розшуку 71-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому ще 13 січня і так і не повернувся. Чоловіка звати Волинець Дмитро Маркович, 1949 р.н., він вийшов з дому 13 січня 2021 року і не повернувся. Відомо також про прикмети чоловіка. Він повної статури, у нього сиве волосся та густі брови.

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.