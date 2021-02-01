Три райони вибилися в "лідери"

У Києві протягом минулої доби, 31 січня, був підтверджений 161 новий випадок коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

При цьому 30 січня було підтверджено 215 нових випадків зараження.

Також мер Києва повідомив, що протягом минулої доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 5 людей, а всього коронавірус забрав життя 2370 киян.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 128 550", - повідомив Кличко.

Протягом минулої доби у столиці заразились 82 жінки, 73 чоловіка та шестеро дітей.

Також відомо, що за добу хвороба підтвердилась у чотирьох медиків.

За даними Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 764 людини. Всього коронавірус подолали 69 322 мешканця Києва", - йдеться в повідомленні.

Також мер столиці розповів, який район минулої доби став "лідером" за кількістю нових випадків захворювання.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському районі – 12 випадків. Дбайте про своє здоров’я! Бережіть себе та тих, хто поруч!" - закликав мер столиці.

Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.