Не так давно тут робили ремонт

У Києві міст, на якому нещодавно робили ремонт, вже пішов тріщинами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, у мережі з'явилось фото мосту на Нивках, на якому можна побачити велику тріщину. При цьому наразі немає інформації, чи несе така тріщина загрозу безпеці на мосту.

"На нещодавно відремонтованому мосту на Нивках з'явилася тріщина. Чи впливає це на безпеку - на даний момент невідомо", - йдеться в повідомленні.

Після цієї новини столичні ЗМІ зв'язались із представниками КМДА та попросили прокоментувати інцидент. Там запевнили, що тріщина не несе жодної загрозі безпеці, і скоро міст відремонтують.

"Дефект на балках моста на Нивках був виявлений ще восени. Підряднику був відправлений відповідний лист з претензією про необхідність проведення гарантійного ремонту. Оскільки зараз зима, і виконувати такі роботи не дозволяє погода, то ремонт проведуть навесні. Буде зроблений гарантійний ремонт моста, повністю за кошти тієї організації, яка виконувала його ремонт і допустила такі дефекти", - розповіли експерти.

Як відомо, міст був закритий для руху в травні 2017 року. А після ремонтних робіт його урочисто відкрили на День Незалежності - 24 серпня того ж року.

Нагадаємо про НП на Шулявському мосту: шляхопровід залишили без важливих деталей, фото.

Раніше Politeka писала про НП зі скляним мостом у Києві, територія оточена: кадри з місця подій.

Також Politeka повідомляла, що частина шляхопроводу впала на зупинку в Києві, відео: "парканчик втомився".