У Києві в результаті подіння з великої висоти загинула людина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у соцмережі.

Відомо, що трагедія сталася у У Солом’янському районі столиці в неділю, 31 січня.

Загиблому було 55 років, він вистрибнув з вікна 9-го поверху будинку. На жаль, медикам, які прибули на місце події, залишалося тільки констатувати смерть людини.

"Вечері 55-річний чоловік вистрибнув з 9-го поверху. Швидка констатувала смерть. Виклик здійснила поліція. Обставини невідомі", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними столичих медиків, протягом минулої доби у Києві було зареєстровано два падіння з висоти, одне повішання і один випадок отруєння.

Раніше повідомлялося, що киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру. Жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

Як відомо, кричущий випадок стався в середу, 6 січня 2021 року. Цього дня до поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту Ватутіна випала дитина. Хлопчик дивом залишився живий, лікарі кажуть, що його травми можна порівняти з тими, які людина отримує після падіння з третього поверху.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.