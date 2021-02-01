Водій легковика збив 45-річного чоловіка та 4-річну дівчинку

Подія сталася в Білій Церкві Київської області на просп. Князя Володимира. Чоловік з дитиною в цей час були на тротуарі.

Про це передали у патрульній поліції Київської області і надали кадри інциденту.

У повідомленні поліції йдеться, що 35-річний водій Renault Logan, рухаючись по проспекту, не впорався з керуванням, в результаті чого здійснив виїзд на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів і металеву огорожу. В результаті ДТП 45-річний чоловік і 4-річна дівчинка на санчатах отримали травми, їх госпіталізували. Машину зупинила лише огорожа.

Поліція закликає водіїв враховувати погодні умови і бути уважними: "ДТП - це одна мить, з наслідками якої можна боротися все життя! Тому закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР".

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.