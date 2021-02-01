У Києві подружня пара вирішила позбутись новорічної ялинки дивним способом - викинувши її з 12-го поверху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці на Осокорках стався дивний інцидент. Подружжя викинуло непотрібну ялинку просто з вікна своєї квартири, яка знаходиться на 12-му поверсі.

Очевидцями цього випадку стали сусіди, які й викликали поліцію. Правоохоронці принесли назад дерево й водночас з’ясували, навіщо люди так вчинили – , адже на подвір’ї під вікнами в цей час могли бути діти, і все могло закінчитись трагічно.

Чоловік та жінка пояснили, що кинули ялинку, оскільки бачили, що там нікого немає. Проте назад ялинку забрати не хотіли. Сусід, який викликав поліцію, запевняє, що в цей час ц нього там гуляли діти.

Зазначається, що це сталось на вулиці Софії Русової, 7.

Також повідомляється, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, однак тепер киянам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

У соцмережах люди висловлюють обурення діями киян, а деякі розповіли, що раніше бачили подібне. Щоправда, скидали ялинку з 5-го поверху, а потім спускались униз й відносили її на смітник.

"Бо якщо нести сходами, купа голок сиплеться", - пояснили кияни.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.