У Києві жінка стрибнула з вікна 10-го поверху та впала на перехожого

Як передає Politeka, про це розповів на своїй сторінці у соцмережі журналіст Станіслав Речинський.

Так, в українській столиці жінка випала з 10-го поверху і "приземлилася" на чоловіка, який виходив з під’їзду свого будинку. Інцидент стався у житловому масиві "Тополя". В результаті події постраждав 34-річний чоловік, а жінка - загинула.

"Сьогодні, 1 лютого, о 08.30 бригадою швидкої допомоги доставлений чоловік, 34 роки. В 07.50 виходив з під’їзду свого будинку на ж/м Тополя. На нього впала жінка з 10-го поверху, яка померла на місці. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забій мозку, субарахноїдальний крововилив, травма хребта, перелом остистого відростка 6-го грудного хребця і крайовий перелом 7-го грудного хребця. Госпіталізований у відділення політравми", - розповів журналіст.

Раніше повідомлялося, що киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру. Жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

Як відомо, кричущий випадок стався в середу, 6 січня 2021 року. Цього дня до поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту Ватутіна випала дитина.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.