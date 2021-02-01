Кияни б'ють на сполох через балкон, який, на їхню думку, може в будь-який момент впасти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Позняки-Осокорки-Харківський" у соцмережі.

Повідомляється, що небезпечний балкон розташувався на третьому поверсі "хрущовки" на вулиці Сормовській.

Так, кияни оприлюднили у мережі фотографію одного з київських балконів, конструкція якого лякає. Люди бояться, що балкон може впасти комусь на голову в будь-який момент.

"Кожен раз як прохожу поруч, стає моторошно, як бачу. Здається, що питання часу, коли це завалиться", - написала авторка фото.

На світлині видно, що балкон розташувався на третьому поверсі "хрущовки" по вулиці Сормовська. За площею добудова вдвічі більша, ніж балкони, які були споруджені разом із будинком. Для того, щоб конструкція трималась, бетонну плиту, яка є підлогою балкону, підперли металевими кронштейнами. А для надійності вздовж стіни будинку пустили металеву трубу, яка просто впирається в землю.

"Такое строение в любую минуту может дать трещину, и внезапно рухнет на прохожих", "Незаконно. І як мовчать сусіди знизу?", "Все вірно здається - питання часу, років через 80", - пишуть у коментарях.

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