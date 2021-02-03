Хлопець не виходить на зв'язок півтора тижні

У Києві просять про допомогу у розшуку 15-річного підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Оперативний УКР".

Зазначається, що хлопець не виходить на зв'язок вже півтора тижня - з 24 січня.

"Увага! Розшук! Кочерга Сергій, 15 років. Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Нові Вербки. 24.01.2021г. перестав виходити на зв'язок. Можливо прямував до Києва, але може знаходитися в будь-якому з міст України", - йдеться в повідомленні.

Також є інформація про прикмети підлітка.

"Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве. Був одягнений: світла шкіряна дублянка, сорочка з капюшоном, темно-сині спортивні штани, чорні черевики", - йдеться в повідомленні.

За наявності будь-якої інформації громадян просять звертатись у поліцію.

Раніше повідомлялось, що у столиці просять про допомогу о розшуку 71-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому ще 13 січня і так і не повернувся. Він повної статури, у нього сиве волосся та густі брови.

"Допоможіть знайти людину! Волинець Дмитро Маркович, 1949 р.н., вийшов з дому 13 січня 2021 року і не повернувся", - йдеться в повідомленні.

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