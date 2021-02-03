У Києві розшукують зниклу безвісти дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ LIVE".

Так, у столиці зникла Анастасія Гулько. Відомо, що 1 лютого близько дев'ятої години вечора дівчина пішла з роботи і так додому не повернулася.

"З 23.30 на зв'язок не виходила. Останній раз номер був зафіксований на проспекті Перемоги, район Політехнічного інституту", - йдеться в повідомленні.

Рідні також розповіли про прикмети дівчини.

"Дівчина високого росту, шатенка з коротким, до плечейй, волоссям. Була одягнена в сині джинси, коричневі черевики до коліна, білу парку-пуховик, у червоній хустці на голові. Може, хтось і бачив чи чув, дайте знати рідним чи знайомим: 0978428588 (тато Микола Іванович), 0977563565 (мама Наталія Василівна), 0638541465 (Дарина, подруга)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці просять про допомогу о розшуку 71-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому ще 13 січня і так і не повернувся. Він повної статури, у нього сиве волосся та густі брови.

"Допоможіть знайти людину! Волинець Дмитро Маркович, 1949 р.н., вийшов з дому 13 січня 2021 року і не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

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