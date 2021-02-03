У Києві протягом доби підтвердилось 330 нових випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.
Так, за даними Кличка, підтверджених випадків захворювання на коронавірус загалом у столиці зафіксовано вже 129 164.
За добу хвороба підтвердилась у 178 жінок, 139 чоловіків і 13 дітей.
Також мер повідомив, що протягом доби було підтверджено 15 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії у Києві від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2392 людей.
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Також відомо, що 32 пацієнта протягом доби були госпіталізовані.
За добу 2370 киян подолали коронавірус, а загалом з березня 2020 року 73 515 жителів столиці вилікувались від ковіда.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (73), у Дніпровському (70) та в Деснянському (67) районах", - додав Кличко.
Раніше повідомлялось, що лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко розповіла, що дуже багато людей надходять в лікарні з супутніми патологіями, і саме в цьому небезпека отримати ускладнення від COVID-19. Вона також уточнила, що коронавірус в Україні нікуди не зник, але кількість важких хворих у лікарнях скоротилася майже в два рази від моменту самого піку.
Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.