У Києві протягом доби підтвердилось 330 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за даними Кличка, підтверджених випадків захворювання на коронавірус загалом у столиці зафіксовано вже 129 164.

За добу хвороба підтвердилась у 178 жінок, 139 чоловіків і 13 дітей.

Також мер повідомив, що протягом доби було підтверджено 15 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії у Києві від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2392 людей.

Також відомо, що 32 пацієнта протягом доби були госпіталізовані.

За добу 2370 киян подолали коронавірус, а загалом з березня 2020 року 73 515 жителів столиці вилікувались від ковіда.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (73), у Дніпровському (70) та в Деснянському (67) районах", - додав Кличко.

Раніше повідомлялось, що лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко розповіла, що дуже багато людей надходять в лікарні з супутніми патологіями, і саме в цьому небезпека отримати ускладнення від COVID-19. Вона також уточнила, що коронавірус в Україні нікуди не зник, але кількість важких хворих у лікарнях скоротилася майже в два рази від моменту самого піку.

Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.