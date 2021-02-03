У Києві дитина випала з вікна і загинула на місці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за даними правоохоронців, 13-річна дівчинка впала з балкону 17-го поверху та загинула на місці. Наразі слідчо-оперативна група проводить перевірку та з’ясовує деталі трагедії.

В 16.00 в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, инспекторы ювенальной превенции и врачи.

О 16.00 до столичної поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Михайла Максимовича, що у Голосіївському районі столиці. На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, інспектори ювенальної превенції та лікарі.

За попередньою інформацією, дівчинка 2007 року народження впала з балкону 17-го поверху. Вона була мешканкою будинку, де сталася трагічна подія.

"Подія зареєстрована належним чином у Голосіївському управлінні поліції. Після встановлення усіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події", - повідомляють у поліції.

Про причини трагедії наразі інформації немає.

Раніше повідомлялось, що в українській столиці жінка випала з 10-го поверху і "приземлилася" на чоловіка, який виходив з під’їзду свого будинку. Інцидент стався у житловому масиві "Тополя". В результаті події постраждав 34-річний чоловік, а жінка - загинула.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.