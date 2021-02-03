У Борисполі жінка похилого віку загубилась на вулиці і не могла потрапити додому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Київської області.

Так, бориспільські патрульні повернули додому бабусю, яка не пам'ятала, як туди дістатись.

Так, вчора, 2 лютого, близько дев'ятої години вечора, поліцейські отримали виклик про те, що на вулиці Київський шлях перебуває жінка похилого віку та, ймовірно, вона загубилася.

Прибувши на місце виклику, інспектори помітили розгублену жінку літнього віку, яка не орієнтувалася в місцевості.

Своєї адреси 79-річна жінка назвати не змогла, проте вона вказала своє прізвище, ім'я та дату народження.

На місце події також прибули медики, які оглянули жінку. На щастя, її здоров'ю та життю нічого не загрожувало.

Бабуся попросила поліцейських відвезти її додому, і завдяки інформації, що вона надала, патрульні встановили її місце проживання. Вже через півгодини 79-річна жінка була вдома, її доставили за адресою та передали сину.

"Пам’ятайте, люди похилого віку вимагають особливої уваги! Піклуйтесь про своїх рідних!" - закликали поліцейські.

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