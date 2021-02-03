Кияни, яким обіцяли нові квартири після масштабного вибуху у багатоповерхівці на Позняках, залишились обдуреними

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Як відомо, в результаті вибуху в багатоповерхівці на Позняках загинули п’ятеро людей, а без даху над головою лишились 120 мешканців злощасного під’їзду. Початково влада обіцяла якнайшвидше надати людям нове житло, і вони його отримали, однак у віддалених куточках Києва та в недобудовах.

"Кімнати дві. А ось це – відділ продажів нам на плані написав, що це – кухня-вітальня. Хоча це просто кухня", - розповіла Марина, яка жила у будинку на Позняках.

У відділі продажу на її очах їх житло раптово "перетворили" на трикімнатне.

"Коли ми приїхали у відділ продажів, нам видали план квартири. В саму квартиру не пускали. Я говорю: "Так це ж двокімнатна квартира". А вони кажуть: "Ні". І пишуть на плані – "кухня-вітальня", - поскаржилась киянка.

Більш того, за її словами, права власності на квартиру у родини досі немає, але перші платіжки за житло при цьому вже прийшли.

Нове житло, за словами Марини, це "абсолютно гола квартира", яка потребує щонайменше півроку на ремонт.

Більш того, біля нового будинку місцевість поки без інфраструктури, а до найближчого метро треба йти півгодини пішки.

При цьому насправді заселятися поки немає куди, тому що до будинку підключили тільки газ, а вода та електрика людям "лише сняться".

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