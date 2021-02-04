У Києві розшукують зниклу безвісти неповнолітню дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці дівчина-підліток пішла з дому у середу, 3 лютого, і не повернулась. Відомо, що дівчині 15 років.

"Увага! Розшукується дитина! Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Яценко Олександра Федорівна, 2005 р. н., яка 03.02.2021 пішла з дому та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про прикмети підлітка. На вигляд Олександрі 15-16 років, зріст 156-158 см, середньої тілобудови, волосся фарбоване, темно-шоколадного кольору, по плечі, очі темно-зелені.

Дівчина було одягнена у чорну куртку, чорні брюки з білими смужками та темні кросівки.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - звертаються до киян.

Раніше повідомлялось, що у столиці просять про допомогу о розшуку 71-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому ще 13 січня і так і не повернувся. Він повної статури, у нього сиве волосся та густі брови. Звати чоловіка Волинець Дмитро Маркович.

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