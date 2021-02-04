У столиці очікується різка зміна погодних умов - температура опуститься до 20 градусів морозу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Gismeteo.

Так, в українській столиці вже з п'ятниці, 5 лютого, очікується значне зниження температури і опади у вигляді снігу.

Синоптики прогнозують, що вже у п'ятницю і суботу, 5 та 6 лютого, в столиці буде хмарно з проясненнями і невеликий сніг, а стовпчик термометра опуститься до 5 градусів морозу вдень і 13 градусів морозу вночі.

У неділю, 7 лютого, у Київ прийдуть ще більші холоди. Очікується 10 градусів морозу вдень і 14 градусів морозу вночі, а також випаде мокрий сніг. У понеділок, 8 лютого, очікуються опади у столиці у вигляді мокрого снігу, а температура повітря впаде до 7-14 градусів морозу.

З 9 по 11 лютого в Києві синоптики прогнозують температуру від 3 градусів морозу вдень по 13 градусів морозу вночі.

Вже 12 лютого вдень буде до 14 градусів морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 21 градуса морозу. 13 лютого, в суботу, очікується 13 градусом морозу вдень і 22 градуса морозу вночі, буде сонячно.

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