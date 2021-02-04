У Києві протягом доби підтвердилось 342 нових випадки коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.
Також Кличко повідомив, що загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у столиці від початку пандемії вже досягла 129 506.
Протягом доби вірус підтвердився у 197 жінок, 133 чоловіків і 12 дітей.
Також, за даними Кличка, протягом доби у Києві було зафіксовано 12 летальних випадків від коронавірусу, а загалом від ускладнень, викликаних ковідом, у столиці померли 2404 людини.
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Протягом доби 40 пацієнтів з вірусом забрали до лікарні.
Також мер столиці повідомив, що за добу у Києві 2457 людини подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії від вірусу вилікувались 75 972 киян.
Кличко розповів, що "лідером" за кількістю нових випадків зараження цієї доби став Дарницький район.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (114), у Дніпровському (65) та в Деснянському (45) районах", - написав він.
Раніше лікар-епідеміолог Олег Рубан заявив, що зниження агресивності пандемії можна очікувати, коли колективний імунітет сформується на рівні 60-70 відсотків.
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