У Києві протягом доби підтвердилось 342 нових випадки коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Також Кличко повідомив, що загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у столиці від початку пандемії вже досягла 129 506.

Протягом доби вірус підтвердився у 197 жінок, 133 чоловіків і 12 дітей.

Також, за даними Кличка, протягом доби у Києві було зафіксовано 12 летальних випадків від коронавірусу, а загалом від ускладнень, викликаних ковідом, у столиці померли 2404 людини.

Протягом доби 40 пацієнтів з вірусом забрали до лікарні.

Також мер столиці повідомив, що за добу у Києві 2457 людини подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії від вірусу вилікувались 75 972 киян.

Кличко розповів, що "лідером" за кількістю нових випадків зараження цієї доби став Дарницький район.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (114), у Дніпровському (65) та в Деснянському (45) районах", - написав він.

Раніше лікар-епідеміолог Олег Рубан заявив, що зниження агресивності пандемії можна очікувати, коли колективний імунітет сформується на рівні 60-70 відсотків.

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