У Києві зник безвісти молодий хлопець, який раніше отримував погрози

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис журналіста Михайла Сергушева у соцмережі.

Так, відомо, що у ветерана бойових дій на Донбасі Миколи Ярошенка зник 22-річний син. Він не виходить на зв'язок вже два з половиною тижні.

"Друзі! У мого друга, ветерана АТО Миколи Ярошенка в Києві зник син. З 18 січня він не виходить на зв'язок. Відомо, що йому на мобільний приходили погрози. У соціальних мережах на своїх сторінках він не з'являється, телефон відключений. Ймовірно, пропав в районі Голосієво (знімав квартиру на Деміївській). Може бути, хтось щось знає, може бути, хтось бачив хлопця - повідомте мені, чи батькові", - йдеться в повідомленні.

Про зникнення свого сина розповів і сам ветеран АТО Микола Ярошенко. Він розповів, що сина звати Валерій Ярошенко, він 1998 року народження.

"Був одягнений в чорні джинси, чорну куртку балоневу, чорна в'язана шапочка. З ним був чорний ранець, мій номер телефону +380503444809", - розповів батько зниклого хлопця.

Згодом журналіст Сергушев розповів, що 21 січня хтось перетнув кордон з Польщею за паспортом зниклого хлопця.

"Ось перша інформація. 21 січня хтось за паспортом Валери перетинав кордон з Польщею. Цікаво, що саме в цей самий день сам Валера в поліції писав заяву про те, що йому загрожують. Намагаємося шукати далі", - написав він.

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