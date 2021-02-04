Під Києвом біля лісосмуги знайшли маленьку дівчинку, яка самотньо блукала по місцевості

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, житель села Петропавлівська Борщагівка, вигулюючи вранці свого собаку, побачив маленьку дівчинку, яка самотньо блукала вулицею біля лісосмуги у величезних дорослих капцях.

"Завдячуючи виключно людській небайдужості, зі знайдою не трапилось нічого лихого", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Чоловік розповів, що дитя нічого не змогло про себе повідомити, тож чоловік відніс малечу до найближчого відділення поліції.

Аби встановити місце проживання дитини, обставини, за яких вона опинилася одна серед вулиці, до справи оперативно взялися дільничні офіцери та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці здійснили подвірний обхід, опитали жителів села і вже за 40 хвилин встановили адресу проживання дитини.

З’ясувалось, що батько дівчинки поїхав на роботу, а мати відлучилась у власних справах, залишивши доньку на бабусю.

"Схвильована мати сердечно подякувала поліцейським. Не будьте байдужими! Робіть добро і світ стане кращим!" - закликали поліцейські.

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