У Києві людина впала з багатоповерхового будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Відомо, що трагедія сталася на Троєщині.

У мережі було опубліковане відео з місця надзвичайної події. На записі можна побачити, що під'їзд багатоповерхівки огородили стрічкою. На місці працюють поліцейські.

"Смертельна НП в Києві на Троєщині. Маяковського, 59, з висоти впав чоловік. Труп..." - йдеться в повідомленні.

Наразі немає інформації про особу загиблого, причини надзвичайної події, а також про те, з якої висоти впала людина.

Раніше повідомлялось, що у Києві 13-річна дівчинка впала з балкону 17-го поверху та загинула на місці. Відомо, що до столичної поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Михайла Максимовича, що у Голосіївському районі столиці. На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, інспектори ювенальної превенції та лікарі. За попередньою інформацією, дівчинка 2007 року народження впала з балкону 17-го поверху. Від падіння з такої великої висоти дитина загинула на місці. Вона була мешканкою будинку, де сталася трагічна подія.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.