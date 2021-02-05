У Києві протягом доби підтвердилось ще понад три сотні нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, у столиці протягом минулої доби, 4 лютого, підтвердився 321 новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом, за весь час пандемії, за даними Кличка, у столиці було зафіксовано 129 827 випадків зараження.

Протягом доби коронавірус виявили у 180 жінок, 134 чоловіків та 7 дітей.

Також Кличко розповів, що протягом доби у столиці було підтверджено 10 летальних випадків від вірусу. Крім того, у четвер госпіталізували з ковідом 32 пацієнтів.

Мер столиці розповів, що за добу 1841 житель столиці подолав коронавірус, а загалом за весь час пандемії у столиці від вірусу одужали 77 813 особи.

"Лідером" за кількістю нових випадків зараження цієї доби став Дніпровський район.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (80), в Деснянському (75) районах та в Дарницькому (56)", - йдеться в повідомленні Кличка.

Він також розповів, що столиця залишається першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні - понад 255 тестів на 100 тисяч населення.

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