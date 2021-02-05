У київському аеропорту "Бориспіль" російську актрису відмовились впускати в Україну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МВС України.

Так, зі столичного аеропорта видворили Глафіру Тарханову, а також заборонили їй в'їзд в Україну на три роки.

Відомо, що жінка грала головну роль у серіалі, який знімали в окупованому Криму для пропагандистського каналу "Росія-1".

"Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що громадянка РФ в минулому році незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду… Через порушення українського законодавства росіянку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП, відмовили їй в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні МВС.

Силовики також опублікували відео спілкування з акторкою.

Відомо, що російську актрису повернули до країни вильоту, ймовірно – до Туреччини, у Стамбул.

Слід зазначити, що Глафіра Тарханова — 37-річна російська актриса. Серіал "Непотопляемая", в якому вона знімалась, має вийти на каналі "Росія-1" вже на початку цього року.

Нагадаємо, німця не пустили в Україну через георгіївську стрічку: "Подарунок друга-росіянина".

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