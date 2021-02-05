У Києві розшукують зниклого безвісти чоловіка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, в українській столиці зник чоловік - він не виходить на зв'язок вже п'ятий день.
"1 лютого Смаль Олег Миколайович вийшов з роботи в Голосіївському районі столиці і додому не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що у чоловіка є особлива прикмета - бородавка на щоці.
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Олег Миколайович був одягнений у чорну шапку, темно-синю куртку, сині джинси, чорні черевики. При собі мав рюкзак, де були підручники з арабської мови, окуляри в коричневому футлярі, судочек з їжею.
"Якщо вам що-небудь відомо про його місцезнаходження, повідомте за телефонами: 102, 068 127 53 81", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Києві у ветерана бойових дій на Донбасі Миколи Ярошенка зник 22-річний син. Він не виходить на зв'язок вже два з половиною тижні. Відомо, що йому на мобільний приходили погрози. У соціальних мережах на своїх сторінках він не з'являється, телефон відключений. Ймовірно, пропав в районі Голосієво (знімав квартиру на Деміївській).
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