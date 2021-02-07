У центрі Києва спалахнула потужна пожежа

Як передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал KIEVMAP і користувачів мережі, в центрі столиці спалахнула пожежа, через яку димом огорнуло половину району. На відео, які опублікували очевидці, видно, що з будівлі валять величезні клуби густого диму.

Повідомляється, що загоряння сталося біля бізнес-центру "Леонардо" по вулиці Івана Франка. У цьому районі знаходяться історичні будівлі.

На даний момент точно невідомо, в якому саме закладі спалахнула пожежа, але на місці події вже працюють відповідні служби. При цьому, пожежа посилюється, а дим застеляє прилеглі вулиці.

За попередньою інформацією, займання сталося в кафе "Бістро".

Раніше ми писали, що в Києві загорівся продуктовий ринок. Сильна пожежа сталася в Святошинському районі. Загорівся торговий павільйон, пожежа з якого поширилася на цілих шість прилеглих павільйонів. Загальна площа пожежі склала 300 кв. м. Рятувальники витратили годину, щоб впоратися з вогнем. Незважаючи на масштаби події, жертв і постраждалих не було.

Нагадаємо, що у Харкові під час пожежі виявили тіло чоловіка, моторошні кадри.

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