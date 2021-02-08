У Києві динаміка поширення коронавірусної інфекції почала йти на спад

Як повідомляє Politeka, про це свідчать свіжі дані, опубліковані мером столиці Віталієм Кличком.

Так, за даними мера, протягом минулої доби, 7 лютого, у столиці було підтверджено 88 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, днем раніше було зафіксовано 197 нових випадків.

За добу захворіло 44 жінки та 42 чоловіка. Також хвороба підтвердилась у двох дітей.

Також Кличко повідомив, що за добу у Києві від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли п'ятеро людей, а до лікарні забрали 14 осіб.

Протягом доби 114 людей подолали коронавірус, а загалом у Києві за весь час пандемії цей показник становив 79 624.

Також Кличко розповів про район, який став "лідером" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах", - йдеться в повідомленні мера столиці.

Раніше повідомлялось, що ціни на лікування від коронавірусу можуть досягати 60 тисяч гривень і більше. А вартість лікування від коронавірусу залежить від складності захворювання і можливих ускладнень, які можуть з'явитися.

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