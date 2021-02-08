У Київській області розшукують зниклого безвісти 20-річного хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці просять про допомогу у розшуку Романа Попова 2000 року народження. Хлопець пішов з дому ще 3 лютого і більше не виходить на зв'язок.

"Увага! Розшук! Просимо допомогти в пошуку Попова Романа Анатолійовича, 2000 року народження. 03.02.2021 близько 23:30 вийшов з дому (Обухів, район вулиці Піщаної) і пропав", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про прикмети хлопця.

Його зріст - 183 см, він середньої статури, у нього темне волосся та карі очі.

Хлопець був одягнений в червону куртку з чорними вставками, чорний спортивний костюм Puma і червоні кросівки Nike.

"Якщо хто бачив або знає місцезнаходження Романа, будь ласка, повідомте: 0965951740 (мама) або 102. Дякую", - йдеться в повідомленні.

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