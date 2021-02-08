Киян попереджають про різке погіршення погодних умов протягом усього тижня

Як передає Politeka, відповідні прогнози оприлюднили синоптики Укргідрометцентру.

Так, очікується, що в українській столиці до кінця робочого тижня, 12 лютого, не спадатимуть морози.

За прогнозами синоптиків, весь робочий тиждень з 8 до 12 лютого температура повітря вдень становитиме від 5 до 11 градусів нижче нуля, а вночі - від 8 до 14 градусів морозу. Весь тиждень, окрім вівторка, 9 лютого, у столиці оікуються снігопади.

При цьому найтеплішим днем буде вівторок. Так, 9 лютого вдень температура повітря у Києві буде коливатись від -5 до -7, а вночі - від -8 до -10 градусів.

Найхолоднішою, за прогнозами синоптиків, буде п'ятниця, 12 лютого. Синоптики кажуть, що температура повітря і вдень, і вночі становитиме від 9 до 11 градусів морозу.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 8 лютого, у західних областях температура опуститься до -2...-4 градусів. Також в цьому регіоні очікується сніг. Найхолодніше буде на півночі країни, де вдень очікується від -6 до -10 градусів, а вночі температура опуститься до -11...-20. У північних областях очікується сильний снігопад.

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