У Києві утворився транспортний колапс, зафіксовано масштабні аварії

У Києві снігопад триває понад 30 годин. Розчищене швидко засинає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

Так, сьогодні вранці на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В результаті ДТП автомобіль перекинувся. На відео, опублікованому в мережі, видно, що машина впала на бік. Причини аварії на даний момент невідомі. Через ДТП рух транспорту в напрямку станції метро "Нивки" виявився паралізований.

Журналісти порталу dtp.kiev.ua закликали уникати непотрібних маневрів. І бути обережнішими за кермом, адже безпека на дорозі залежить від кожного з нас.

Крім того, на вулиці Бориспільська біля "Велмарта" автомобіль перекинувся на дах. На місці працюють рятувальники, рух ускладнений. Також через негоду довелося перекрити вул. Олени Теліги, що веде до станції метро "Дорогожичі".

Також раніше повідомлялося, що на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелена в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

На момент зіткнення в легковику перебувала сім'я - водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх дітей. У мінібусі знаходилися дві людини. В результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму важкого ступеня.



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