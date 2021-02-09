На вулиці Києва для евакуації застряглих у снігу вантажівок вивели несподівану техніку

Так, у вівторок, 9 лютого, через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок вивели бронетехніку.

Про це розповіли у спільноті Київ Оперативний у Facebook. Крім того, в прес-центрі Національної поліції опублікували фото.

Через снігопад та морозну погоду на окремих ділянках автодоріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. У зв'язку з цим, працівники поліції надають допомогу учасникам дорожнього руху.

Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягувати транспортні засоби зі снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги. Також для рятувальних заходів задіяні автомобілі та трактор.

Користувачі мережі здивувалися тому, що на дорогах використовують БТР. Багато хто також висміяли таке рішення влади.

"Потім танки в хід підуть і артелерія, далі піхота з лопатами вступить в бій)", "Зима прийшла коли не чекали", "молодці, треба оперативно вирішувати вирішувати питання логістики", "краще б вони фури в кювет стягували", "Тільки у нас таке побачиш".

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