У Києві сталася пожежа в дитячому садку



Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України.



"9 лютого, о 10: 01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося з'ясувати, що осередок загоряння був у медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садка. На щастя, працівникам дитсадка самостійно вдалося ліквідувати вогонь, але через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати дітей з будівлі.

"Дітей перевезли в сусідній дошкільний навчальний заклад. На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м.Києві", - йдеться у повідомленні.