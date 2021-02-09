Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України.
"9 лютого, о 10: 01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що в Києві загорівся продуктовий ринок. Сильна пожежа сталася в Святошинському районі.
Загорівся торговий павільйон, пожежа з якого поширилася на цілих шість прилеглих павільйонів. Рятувальники витратили годину, щоб впоратися з вогнем. Незважаючи на масштаби події, жертв і постраждалих не було.
Нагадаємо, що у Харкові під час пожежі виявили тіло чоловіка, моторошні кадри.
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