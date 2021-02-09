У Києві сталася пожежа в дитячому садку

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України.

"9 лютого, о 10: 01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Рятувальникам вдалося з'ясувати, що осередок загоряння був у медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садка. На щастя, працівникам дитсадка самостійно вдалося ліквідувати вогонь, але через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати дітей з будівлі.

"Дітей перевезли в сусідній дошкільний навчальний заклад. На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м.Києві", - йдеться у повідомленні.

Загиблих і травмованих в результаті НП немає.

Раніше ми писали, що в Києві загорівся продуктовий ринок. Сильна пожежа сталася в Святошинському районі.

Загорівся торговий павільйон, пожежа з якого поширилася на цілих шість прилеглих павільйонів. Рятувальники витратили годину, щоб впоратися з вогнем. Незважаючи на масштаби події, жертв і постраждалих не було.

Нагадаємо, що у Харкові під час пожежі виявили тіло чоловіка, моторошні кадри.

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