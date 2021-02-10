У Києві протягом доби підтвердилось ще три сотні нових випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, протягом минулої доби, 9 лютого, у столиці було підтверджено 297 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за весь період пандемії, у Києві було виявлено 130 864 випадків зараження коронавірусом.
Кличко повідомив, що за добу у столиці захворіли 157 жінок, 123 чоловіка і 13 дітей.
Також у Києві за добу 15 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, а загалом за весь час пандемії у столиці було зафіксовано 2473 летальних випадків.
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Кличко розповів, що протягом доби з коронавірусом госпіталізували 53 пацієнтів.
Одужали від коронавірусу за добу 1295 киян, а загалом цей показник становив 82 684.
Також Кличко розповів, який район столиці став "лідером" за кількістю нових випадків захворювання.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (66), Деснянському (54) та Дніпровському (43) районах", - повідомив він.
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