У Києві зникла безвісти 38-річна жінка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують жінку, яка всього тиждень тому народила хлопчика. Також у киянки є 12-річна донька.

"Увага! Розшук! Зникла: Попова Катерина Вікторівна. Вік: 38 років. Зріст: 164 см. Статура: худорлява. Волосся: каштанове", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка була одягнута в чорну куртку довжиною до колін, сіру шапку, світлий шарф, зелені штани і коричневі чоботи.

Вона зникла в понеділок, 8 лютого, о 13.30, в Києві. В останній раз її бачили в Дніпровському районі на вулиці Радужній.

"Вдома чекають 12-річна донька та син, якому всього тиждень. Може потребувати медичної допомоги. Просимо всю інформацію повідомляти за телефоном: 380681275381 або 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Києві у ветерана бойових дій на Донбасі Миколи Ярошенка зник 22-річний син. Відомо, що йому на мобільний приходили погрози. У соціальних мережах на своїх сторінках він не з'являється, телефон відключений. Ймовірно, пропав в районі Голосієво (знімав квартиру на Деміївській).

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.