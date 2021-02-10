У Києві звільнили касирку, яка відмовила обслуговувати покупця державною мовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на kyiv.media.

Так, в українській столиці розгорнувся мовний скандал, який закінчився звільненням для касирки.

Киянка Ганна Сокіл розповіла, що одна із касирок мережі супермаркетів NOVUS відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою. Інцидент трапився 22 січня, проте розголосу цей випадок почав набувати тільки зараз.

"У вас було 1,5 роки підготувати персонал і навчити спілкуватись українською, якщо вже за 30 років Незалежності мама з татом не навчили вашого касира. Відповідь касира на прохання обслуговувати українською: "Началось, бл**ь". Це вважається прийнятним? За що ваш HR-менеджер отримує заробітну плату? Чи ви маєте бажання принижувати українців? Так у вас це не вийде", – обуралсь киянка.

Згодом киянка розповіла українським журналістам про те, чим закінчився скандал. Зокрема, з нею зв’язалась керуюча магазину NOVUS та повідомила, що касирці винесли сувору догану, позбавили премії та звільнили. Також з усім персоналом провели профілактичну бесіду.

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