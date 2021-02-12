Під Києвом розшукують зниклого безвісти підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у селі Гензерівка у Київській області зникла неповнолітня дівчина.

"Увага! Розшукується дитина! Село Гензерівка, Яготинська ОТГ, Київська область. Відділенням поліції №2 Бориспільського районного управління поліції розшукується неповнолітня Марина Неплюєва, 16 років, яка 06.02.2021 залишила місце проживання (Яготинська ОТГ, с. Гензерівка, вул. Шкільна) та до цього часу її місце перебування не відоме", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дівчина виглядає на 16-17 років, невисокого зросту (157 см), повної тілобудови, волосся фарбоване у чорний колір, до плечей, обличчя кругле, очі карі.

Вона була одягнена у шапку чорного кольору, шарф-хомут червоного кольору, фіолетове пальто, темні джинси та білі черевики. Також у неї з собою був рожевий рюкзак.

"При отриманні будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції 102", - йдеться в повідомленні.

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