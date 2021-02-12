Гарячої води в лікарні теж немає

Під Києвом люди скаржаться на відсутність опалення в лікарні - пацієнти перебувають на стаціонарі у верхньому одязі і шапках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на наблік "Ірпінь+" у соцмережі.

Так, користувачка соцмережі Галина Янишевська звернулась до мера міста Олександра Маркушина з проханням прокоментувати доцільність освітлення трьох кілометрів набережної Ірпеня в той час, коли в поліклініці на Садовій, 38 практично відсутнє опалення.

"Попередній та поточний тиждень я особисто проходила лікування на денному стаціонарі на 5-му поверсі поліклініки. В палатах так холодно, що доводилось лежати під капельницею в шапці, вкриватиючись курткою і двома пледами. Три години в холоді з лікування перетворилось в катування", - написала жінка.

Вона також розповіла, що гарячої води у лікарні теж немає, і мити руки доводиться в крижаній воді.

"А як медсестрам тими руками з артритом потім вени людям проколювати?" - обурилась киянка.

Вона також повідомила, що вже телефонувала на гарячу лінію МОЗ, і там їй порадили звертатись до комунальних служб.

"То хто з керівників комунальних служб, пане Олександре, прийняв рішення, що показуху на набережній підсвічувати потрібно, а хворі та лікарі в поліклініці перетерплять?" - обурилась мешканка міста.

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