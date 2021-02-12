Під Києвом люди скаржаться на відсутність опалення в лікарні - пацієнти перебувають на стаціонарі у верхньому одязі і шапках
Про це повідомляє Politeka з посиланням на наблік "Ірпінь+" у соцмережі.
Так, користувачка соцмережі Галина Янишевська звернулась до мера міста Олександра Маркушина з проханням прокоментувати доцільність освітлення трьох кілометрів набережної Ірпеня в той час, коли в поліклініці на Садовій, 38 практично відсутнє опалення.
"Попередній та поточний тиждень я особисто проходила лікування на денному стаціонарі на 5-му поверсі поліклініки. В палатах так холодно, що доводилось лежати під капельницею в шапці, вкриватиючись курткою і двома пледами. Три години в холоді з лікування перетворилось в катування", - написала жінка.
Вона також розповіла, що гарячої води у лікарні теж немає, і мити руки доводиться в крижаній воді.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Кравець з "Квартал 95" отримала будинок в подарунок, кадри справжньої розкоші: "Мами дівчаток мене зрозуміють"
У Харкові під мостом знайшли тіло 15-річного школяра: поліція назвала причину загибелі
Надя Дорофєєва пригрозила Дантесу розлученням, спливли несподівані деталі: "Якщо чоловік..."
У Росії зник зірка фільму "Афоня" Куравльов, друзі актора б'ють на сполох: "Він у жалобі після…"
"А як медсестрам тими руками з артритом потім вени людям проколювати?" - обурилась киянка.
Вона також повідомила, що вже телефонувала на гарячу лінію МОЗ, і там їй порадили звертатись до комунальних служб.
"То хто з керівників комунальних служб, пане Олександре, прийняв рішення, що показуху на набережній підсвічувати потрібно, а хворі та лікарі в поліклініці перетерплять?" - обурилась мешканка міста.
Нагадаємо, "Лікар не пустив до лікарні": українку дві години катали "швидкою" по місту, вони виявилися для неї останніми.
Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.
Також Politeka писала, що в Україні фіксують спад епідемії: лікар зробила прогноз щодо відступу вірусу.