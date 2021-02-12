Динаміка не йде на спад

У Києві протягом доби підтвердилось ще понад три сотні нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за минулу добу, 11 лютого, у столиці виявили 348 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за даними Кличка, від початку пандемії коронавірусом заразились 131 547 киян.

За добу коронавірус в Києві виявили у 190 жінок, 140 чоловіків і 18 дітей.

Також відомо, що протягом доби у Києві 8 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Ще 54 пацієнтів шпиталізували з ковідом.

Одужати від коронавірусу протягом доби вдалося 1540 киянам, а загалом 84 847 жителя столиці подолали ковід.

Також Кличко розповів про райони, які стали "лідерами" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом’янському (69) та в Дніпровському (67) районах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під Києвом, у місті Ірпінь, люди скаржаться на відсутність опалення в лікарні - пацієнти перебувають на стаціонарі у верхньому одязі і шапках.

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