У Києві протягом доби підтвердилось ще понад три сотні нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.
Так, за минулу добу, 11 лютого, у столиці виявили 348 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за даними Кличка, від початку пандемії коронавірусом заразились 131 547 киян.
За добу коронавірус в Києві виявили у 190 жінок, 140 чоловіків і 18 дітей.
Також відомо, що протягом доби у Києві 8 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
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Ще 54 пацієнтів шпиталізували з ковідом.
Одужати від коронавірусу протягом доби вдалося 1540 киянам, а загалом 84 847 жителя столиці подолали ковід.
Також Кличко розповів про райони, які стали "лідерами" за кількістю нових випадків зараження.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом’янському (69) та в Дніпровському (67) районах", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що під Києвом, у місті Ірпінь, люди скаржаться на відсутність опалення в лікарні - пацієнти перебувають на стаціонарі у верхньому одязі і шапках.
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