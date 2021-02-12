У Києві зникла безвісти 13-річна дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують хлопчика 2007 року народження, який декілька днів тому пішов з місця навчання і безслідно зник.

"Увага! Розшук! Дарницьким УП ГУНП у м. Києві встановлюється місцезнаходження малолітнього Халімончука Андрія Вікторовича, 2007 року нарождения", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зріст хлопчика - 165 см. Він худий, волосся русявого кольору. Підліток був одягнутий у сіру куртку з капюшоном, джинси, зелені черевики. При собі у нього був сірий рюкзак.

"Підліток 10.02.2021 року вийшов з місця навчання за адресою м. Київ , вул. Гмирі, 2-в, та по теперішній час місце його перебування невідоме. У разі встановлення місцязнаходження малолітнього просимо звернутись на лінію 102 або 0445727102", - звертаються до киян.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують зниклу безвісти 16-річну Марину Неплюєву, яка 6 лютого залишила місце проживання та до цього часу нічого про її місце перебування невідомо. Дівчина виглядає на 16-17 років, невисокого зросту (157 см), повної тілобудови.

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.