У Києві за тиждень щонайменше двічі евакуювали на штрафмайданчик машини, у салоні яких в цей час знаходились діти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, за даними Департамента транспортної інфраструктури КМДА, за останній тиждень сталось два прикрих випадки, коли на штрафмайданчики евакуювали автомобілі з дітьми всередині.

На тлі цього у столиці батьків закликають не залишати малечу в машинах без нагляду.

"Обидва авто мали 100 відсотків тонування скла. Власники запаркували машини з грубим порушенням правил дорожнього руху, а саме на пішохідних переходах", - розповіли у Департаменті.

Зазначається, що в обох випадках інспектори з паркування викликали поліцію та службу у справах дітей та сім’ї. За даними фактами були відкриті кримінальні провадження за статтею 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі до двох років або позбавлення волі на той самий строк. Обидві справи передано до суду.

Як наголосили у КМДА, відповідно до Порядку тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання, інспектор з паркування робить відповідні заміри розташування авто, фіксує порушення, оглядає машину ззовні та складає акт про технічний стан.

"Відкривати та перевіряти автомобіль всередині — перевищення повноважень інспектора. Роздивитися салон авто з відстані при повному тонуванні скла неможливо", - йдеться в повідомленні Департамента транспортної інфраструктури.

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