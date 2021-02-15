У Голосіївському районі Києва сталася серйозна ДТП із самоскидом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, у понеділок, 15 лютого, самоскид зачепив причепом шляхопровід.
В результаті ДТП утворилася пробка в бік Байкового кладовища.
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"Відео з місця. Серйозна аварія в Києві на вулиці Грінченка у бік центру. Попередньо, самоскид з не повністю опущеним перекидним кузовом врізався в шляхопровід та повис на задній осі. На місці працює поліція і рятувальники, рух ускладнено. Сподіваємося, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Згодом з'явилась інформація, що ліквідація наслідків аварії триває вже третю годину.
"Третю годину триває ліквідація наслідків стоякової ДТП в Києві на вулиці Грінченка до Байкового кладовища. Деякі читачі кажуть, що треба просто його відтягнути назад, і поїде як новенький", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що за даними Департамента транспортної інфраструктури КМДА, за останній тиждень сталось два прикрих випадки, коли на штрафмайданчики евакуювали автомобілі з дітьми всередині. На тлі цього у столиці батьків закликають не залишати малечу в машинах без нагляду.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з чоловіком за кермом, кадри НП.
Також повідомлялося, що автобус з пасажирами перекинувся на українській трасі, кадри і деталі того, що відбувається.