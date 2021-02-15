У Києві пара зважилась на незвичний вчинок у День Святого Валентина, прикувавшись одне до одного ланцюгом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, у День всіх закоханих, 14 лютого, Олександр і Вікторія вирішили перевірити свої почуття і прикували до своїх рук ланцюг, з яким пара спробує прожити кілька місяців. Даний процес зафіксували представники Книги рекордів України.

Для реалізації задуму пара приїхала спеціально до Києва з Харкова. Прикутими один до одного вони будуть намагатися прожити три місяці.

Процес зварювання ланцюга відбувався біля скульптури Єднання на Дніпровській набережній. Процес зафіксували представники Книги рекордів України. Крім того, ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Закохані пояснили, що постійно то сходяться, то розходяться, тому вирішили у такий нестандартний спосіб перевірити свої почуття та розставити всі крапки над "і".

У коментарях доволі скептично відреагували на такий вчинок закоханих, припустивши, що настільки тісне "єднання" може навпаки зіпсувати стосунки. Крім того, парі доведеться докладати чималих зусиль, щоб банально роздягнутись або сходити в туалет.

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