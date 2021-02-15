У Києві протягом доби було зафіксовано понад дві сотні нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, протягом доби було підтверджено 211 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за даними Кличка, у столиці від початку пандемії, за 11 місяців, було підтверджено 132 160 випадків захворювання.

Протягом минулої доби, 14 лютого, коронавірусом заразились 124 жінки, 76 чоловіків та 11 дітей.

Мер столиці повідомив, що протягом доби було підтверджно 7 летальних випадків від вірусу, а загалом їх у столиці зафіксовано 2521.

Також Кличко повідомив, що за добу було госпіталізовано 32 пацієнта.

У неділю, 14 лютого, стало відомо, що ще 439 киян подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії від хвороби вилікувались 87 439 киян.

Також Кличко розповів, який район протягом минулої доби вибився в "лідери" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (52), Деснянський (45) та в Святошинському (44)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що Україна отримає широкий доступ до вакцини від коронавірусу: стало відомо, коли це станеться.