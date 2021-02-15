У Києві повідомили про підозру колишньому "заступнику міністра інформації" самопроголошеної "ДНР"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними української спецслужби, поплічник бойовиків обіймав "посаду" в так званому міністерстві "ДНР" протягом 2014-2016 років. Він закликав жителів регіону підтримувати окупаційну владу "ДНР" і підтримати "інтеграцію" тимчасово окупованих територій Донбасу з Росією.

В СБУ розповіли, що згодом колишній "заступник міністра" повернувся на підконтрольну українській владі територію. При чому кордон він перетнув з боку Росії та поза встановленими пунктами пропуску.

Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

"Оперативники СБУ встановили, що зловмисник мешкає у Києві, де працює політтехнологом і піарником проросійських громадсько-політичних структур. Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та ст. 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації" Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, безробітних масово вивозять з Донбасу в РФ, окупанти не залишили людям вибору.

Як повідомляла Politeka, жителів "ЛНР" залишили без ліків в розпал епідемії, продають тільки обраним.

Також писала Politeka, що жителі ОРДЛО зводять кінці з кінцями, терпіння людей закінчується.