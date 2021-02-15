У Києві на залізничному вокзалі закрили пункт обігріву, який розміщувався неподалік від вокзалу "Південний"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет телеканалу “Київ”.

Зазначається, що спершу про закриття пункту обігріву повідомили кияни у соцмережах.

Даний пункт працював цілодобово - для нього було відведене окремоме приміщенні під паркінгом біля вокзалу. Там можна було зігрітись та випити гарячого чаю.

Як з’ясували журналісти, у цьому пункті виявили спалах коронавірусу, про що розповів директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

"Там зараз волонтери облаштовуюють намет на вокзалі. Та мбудуть приймати всіх охочих. Гадаю, десь до вечора намет повинен запрацювати", – повідомив він.

Він також додав, що цей пункт від самого початку був волонтерським проектом. Люди попросили, щоб їм допомогли організувіати волонтерський пост, і тоді КМДА разом з адміністрацією залізничного вокзалу зробили це.

Представник КМДА також розповів, що у Києві наразі працює 33 пункта обігріву, з них 10 - у цілодобовому режимі. Вони достатньо заповнені – на 70-80%.

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