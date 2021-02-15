У Києві з дитячої лікарні викрали обладнання вартістю близько 250 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у столиці зловмисник таємно проник до одного з кабінетів медзакладу та викрав датчик від сканеру ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тисяч гривень. За скоєне фігурант може провести у в’язниці шість років.

Працівники столичної дитячої лікарні "Охматдит" повідомили правоохоронцям про крадіжку медобладнання, і поліцейські одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, у рамках яких опитали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження.

"Оперативники затримали ймовірного підозрюваного через кілька днів після вчинення злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Також провели невідкладний обшук у помешканні правопорушника, де виявили викрадений пристрій - датчик від сканеру ультразвукового діагностування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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