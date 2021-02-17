У Києві двоє літніх людей заблукали на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, за даними поліцейських, завдяки небайдужим громадянам патрульні повернули додому двох літніх людей, які заблукали. Учора вдень, 16 лютого, патрульні отримали виклик на вулицю Зодчих, де заявниця виявила розгубленого літнього чоловіка. Жінка не змогла пройти повз, особливо зважаючи на погоду. Вона поставила йому декілька запитань, але той не зміг пригадати, звідки він і куди прямує.

Тоді киянка викликала на місце патрульних, які змогли розговорити чоловіка та з'ясувати його дані. Виявилося, що він живе неподалік, тож патрульні відвели його додому. В цей час на пошуки 77-річного чоловіка вже як раз вийшла і його дружина.

Згодом столичні патрульні отримали ще один подібний виклик: заявниця виявила на вулиці Сім'ї Сосніних літню жінку та завела її до магазину грітися та чекати на поліцію.

Киянка розповіла, що біля парковки вона побачила жінку, яка борсалася у снігу та не могла вибратися. Після того, як їй допомогли, вона вперто хотіла йти далі. При цьому вона не могла пригадати, куди саме прямує, і звідки вона.

Патрульні з'ясували місце проживання 81-річної жінки та доставили її додому на службовому авто.

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