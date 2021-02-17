У Києі протягом доби виявили ще понад три сотні нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, протягом минулої доби, 16 лютого, в українській столиці підтвердилось 366 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за даними Кличка, від початку пандемії коронавірусом заразились 132 834 кияна.

Зокрема, протягом доби у Києві вірус підтвердився у 222 жінок, 127 чоловіків та 17 дітей.

Також Кличко повідомив, що за добу 14 людей у Києві померли від ускладнень, викликаних ковідом. Загалом, за даними мера столиці, ця цифра у Києві становить 2546.

Також він розповів, що 45 людей протягом доби госпіталізовали з коронавірусом. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікауються вдома під контролем медиків.

Подолали коронавірус у Києві протягом доби 1050 людей, а загалом - 89 427.

Також Кличко розповів, у якому районі столиці виявлено найбільше випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (88), Деснянському (85) та в Дніпровському (52)", - йдеться в повідомленні.

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